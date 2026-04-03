Un camionero brasileño protagonizó un aparatoso choque y vuelco en la Ruta 40

La peligrosa maniobra de una camioneta provocó que el camionero colisionara contra otro vehículo de transporte estacionado al costado de la Ruta 40.

Un camionero brasileño protagonizó un aparatoso accidente la tarde de este viernes sobre la Ruta 40, en Luján de Cuyo. El transportista impactó contra otro camión estacionado al costado del camino y luego volcó su semirremolque sobre la banquina. Pese a eso, resultó ileso y no hubo heridos de ningún tipo.

La información policial señala que alrededor de las 16.30 las autoridades tomaron conocimiento sobre un siniestro vial frente a la estación de servicio YPF de Perdriel, donde funciona una playa de camiones.

Las fuentes agregaron que, por ese sector, circulaba un camión Scania, conducido por un hombre de nacionalidad brasileña, en dirección al norte. Aparentemente, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, que iba en el mismo sentido, hizo una maniobra para pasar a otro vehículo y terminó encerrando al transportista.

Ante esa situación, el chofer giró hacia la banquina para evitar el impacto, pero terminó colisionando contra un camión Volvo que estaba estacionado en ese lugar. A raíz de eso, se produjo el vuelco del semirremolque del rodado al mando del camionero brasileño.

El operativo tras el accidente Tras el accidente, se desplazó hasta la escena a personal uniformado de la jurisdicción, efectivos de la Policía Vial y bomberos, que realizaron las tareas pertinentes para evitar complicaciones en el tránsito.