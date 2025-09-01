Un asaltante con abundantes antecedentes cayó con un chaleco policial en Guaymallén

Un asaltante con abundantes antecedentes cayó el fin de semana durante un allanamiento en el asentamiento San Agustín de Guaymallén . El sujeto, identificado como Rodrigo Darío Arancibia Correa , más conocido como el Chochi , era buscado por un robo a mano armada ocurrido días atrás. En la medida le secuestraron un chaleco antibalas policial y dos réplicas de arma de fuego .

El hecho de inseguridad que dio inició a la investigación ocurrió alrededor de las 14 del martes, cuando una joven, de 20 años, conducía su Chevrolet Prisma por el distrito de Colonia Segovia y el vehículo experimentó un desperfecto mecánico en el cruce de calles Sáenz Peña y Milagros . Debido a que el rodado no funcionaba, la muchacha se quedó varada en ese lugar mientras esperaba por auxilio.

Esa fortuita situación fue aprovechada por un malviviente que abordó a la chica y le apuntó con un arma de fuego , que parecía ser una pistola calibre 9 milímetros . Acto seguido, mediante amenazas, le sustrajo su celular y luego se dio a la fuga a pie, relataron fuentes policiales.

Tras el asalto, se le dio inmediata intervención a personal de la Unidad Investigativa Departamental Guaymallén ( UID ), que se desplazó hasta la escena y entrevistó a la víctima, quien aseguró haber reconocido al autor del robo: se trataba del Chochi Arancibia Correa , a quien los detectives ya habían investigado en otras ocasiones por diferentes delitos.

Con los datos aportados por la muchacha, se realizó un patrullaje por las inmediaciones en busca del sospechoso, aunque el resultado fue negativo. Acto seguido, se avanzó sobre la individualización del malviviente y la constatación de su domicilio.

Así, los pesquisas establecieron que Arancibia Correa estaba viviendo en el asentamiento San Agustín, ubicado en calle Cambiaggi del citado distrito guaymallino, por lo que desarrollaron el viernes un allanamiento en su domicilio.

PORTADA Chochi Arancibia Correa El Chochi luego de ser detenido en el asentamiento San Agustín. MDZ.

Al irrumpir en la propiedad, el personal de Investigaciones capturó sin mayores complicaciones al Chochi. En tanto, durante la requisa dieron con un chaleco antibalas provisto por el Estado y dos réplicas de arma de fuego, tipo pistola, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Por su parte, Arancibia Correa quedó detenido en una dependencia del departamento, a la espera de que el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Galdo Andreoni, quien tomó intervención en la causa, definiera su situación procesal.

Los antecedentes del asaltante

Arancibia Correa viene registrando antecedentes desde hace más de 15 años. Inauguró su prontuario en 2008 cuando fue detenido por un robo agravado, aunque terminó absuelto por esa causa. Ese año también fue investigado por un caso de privación ilegítima de la libertad, indicaron fuentes policiales.

En tanto, en 2021 cayó por varios delitos: robo agravado por el uso de arma, tenencia ilegal de arma de fuego y dos hechos de amenazas agravadas. En los dos primeros expedientes fue condenado y en los restantes resultó sobreseído, agrega la información.

Al año siguiente, en 2013, nuevamente lo detuvieron por un robo agravado y sumó otra sentencia condenatoria. En tanto, lo acusaron por amenazas agravadas por el uso de arma, aunque en esa causa lo sobreseyeron. Tiempo después, fue denunciado por lesiones leves y otra vez fue condenado por la Justicia, surge de su prontuario.

De esa forma, pasó varios años tras las rejas y tras quedar en libertad, volvió a ser detenido en 2019 por un robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse acreditada. Mientras que en 2023 cayó por una portación ilegal de armas de uso civil. Por ambas causas terminó condenado.