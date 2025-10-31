Trágico accidente en Guaymallén: falleció un hombre en un choque frontal

Un hombre de 46 años falleció en la mañana de este viernes tras un choque frontal entre dos autos.

Un hombre de 46 años falleció en la madrugada de este viernes tras un choque frontal entre dos vehículos en Urquiza y San Francisco del Monte, Guaymallén.

El hecho ocurrió pasadas las 5.30 de la mañana, cuando el conductor fallecido circulaba en dirección sur hacia el Carril Rodríguez Peña, mientras el otro conductor involucrado lo hacía en dirección norte.

Por motivos que aún se desconocen, uno de los vehículos se habría cruzado de carril, provocando el choque.

Choque accidente Guaymallén La víctima, oriunda de Rodeo de la Cruz, falleció en el lugar. En tanto, el otro conductor involucrado, un joven de 21 años, fue rescatado por Bomberos y posteriormente trasladado al Hospital Central por politraumatismo grave.