Tragedia en San Vicente: el beneficio que recibió el imputado y la dura reacción de la familia de las victimas

El Juzgado de Garantías Nº 8 de La Plata otorgó la prisión domiciliaria a Leandro Panetta , imputado por el choque ocurrido en la Ruta 6 donde fallecieron cinco integrantes de una familia. La medida se basó en una revisión de la prisión preventiva solicitada por la defensa, que presentó nuevas pruebas técnicas, mientras que la parte querellante calificó la resolución como una medida "muy amigable" e "imparcial".

A través de documentos judiciales y un informe de un perito ingeniero mecánico, a los que accedió MDZ , la defensa de Panetta centró su estrategia en desestimar los agravantes de velocidad y conducción temeraria. Un informe concluyó que la camioneta Amarok circulaba en un rango de entre 105 y 115 kilómetros por hora, velocidad cercana al límite de 110 km/h permitido en ese tramo.

El perito utilizó modelos matemáticos de conservación de movimiento para refutar la declaración de un testigo que afirmaba que Panetta viajaba a 180 km/h; según el experto, para que ese impacto fuera posible a tal velocidad, el Peugeot debería haber estado circulando en reversa a 117 km/h. Además, tanto la defensa como un video filmado en el lugar señalan que el Peugeot 207 ingresó a la ruta de forma indebida a través de una "huella de barro" o cruce de tierra rudimentario no señalizado.

En el corto se aclara que el retorno oficial se encuentra a 300 metros de distancia.

Por otro lado, su defensa argumentó la inexistencia de antecedentes, destacando que Panetta es un estudiante de cuarto año de Agronomía en la UNLP, trabaja desde los 14 años y no posee multas por exceso de velocidad en su vehículo personal.

El rechazo de la querella y el dolor de la familia

Frente a los tecnicismos de la defensa, la respuesta de la familia de las víctimas y su representación legal fue de absoluta indignación.

Desde la querella de los familiares de las víctimas fatales, manifestó su firme oposición a la medida dictada en La Plata. Se describió que los argumentos del juez están en las "antípodas" de su posición y cuestionaron la imparcialidad de la medida, indicando que fue "muy amigable con el imputado".

A través de un mensaje cargado de dolor, los familiares denunciaron una situación de injusticia ligada al poder adquisitivo: "Triste nuestra injusticia, tanto tienes, tanto vales". En su descargo, advirtieron a otros conductores sobre la "impunidad que duele y da asco" de quienes circulan en "camionetas superpoderosas", concluyendo que solo les queda creer en la "justicia divina" ante el fallo de la justicia de los hombres.

Panetta continuará el proceso bajo detención domiciliaria, con la prohibición expresa de mantener contacto con los familiares de las víctimas o testigos clave de la causa.

Cómo fue el fatal accidente en San Vicente

Todo comenzó el 23 de mayo en la Ruta Provincial 6. Allí, mientras una familia se trasladaba de urgencias por la vía provincial hacia Cañuelas para buscar un pediatra que atendiera a un bebé de dos meses con fiebre.

Alrededor de las 21, en el kilómetro 53, fueron embestidos violentamente por una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Leandro Panetta, un estudiante universitario de 28 años. El impacto fue tan devastador que la camioneta penetró hasta los asientos delanteros del auto donde viajaban los fallecidos, un Peugeot 207. El choque provocó la muerte instantánea de tres adultos y una niña de 7 años, mientras que el bebé falleció poco después tras ser rescatado del vehículo destruido.

Testigos presenciales informaron que la camioneta sobrepasó a otros vehículos a una velocidad "extremadamente alta", estimada en unos 180 km/h, instantes antes de la colisión. Una de las personas que asistió a las víctimas relató que, tras el choque, Panetta bajó de su vehículo en estado de shock repitiendo la frase "mirá lo que hice".

A raíz del siniestro, fallecieron Ninfa Cabañas, de 49 años, su hija Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, Brailin Beatriz Sanabria Benítez, de 10 años, y Maicol Benítez, el bebé de tan solo 2 meses.

La causa quedó a cargo de la fiscal Karina Guyot. Por su parte, el imputado por homicidio culposo es representado por el abogado defensor Miguel Molina, y la familia de las víctimas por el letrado Dulio Fontana.