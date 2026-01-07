Tragedia en el río Gualeguay: dos hombres murieron al rescatar a un bebé

Una jornada de descanso terminó dramáticamente en la costa del río Gualeguay , en Entre Ríos . Un joven se resbaló desde la barranca y cayó al agua con su bebé en brazos. Al ver la situación, un hombre se lanzó para intentar auxiliarlos. Gracias a su intervención, el niño logró ser rescatado con vida, pero los adultos desaparecieron en la correntada.

El episodio ocurrió en el sector conocido como Pozo Las Taruchas, en jurisdicción de Rosario del Tala, un área no habilitada para el ingreso al río por sus condiciones peligrosas. Ambos hombres fueron arrastrados y, tras un intenso operativo de búsqueda, sus cuerpos fueron hallados a unos 600 metros del lugar del accidente.

Las víctimas, Pablo Zacarías y Ricardo Franco, se conocían por trabajar juntos desde hacía algunos meses en una estancia de la zona. Ese día compartían actividades recreativas con sus familias cuando se desencadenó la tragedia.

Un testigo relató a la policía que el joven cayó al río junto al bebé y que la madre comenzó a pedir auxilio desesperadamente, advirtiendo que no sabía nadar. En ese momento, el otro hombre se arrojó al agua, logró poner a salvo al niño y regresó para intentar rescatar al padre, pero ya no volvieron a ser vistos.

Tras la denuncia, Prefectura Naval encabezó el operativo de rastrillaje junto al Cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala y dotaciones de localidades vecinas. Participaron ocho embarcaciones y buzos tácticos de Paraná. “Se utilizó todo el personal y los medios disponibles, pero lamentablemente ambos fueron encontrados sin vida”, explicó la subjefa de la Jefatura Departamental Tala, Raquel Piccini.

La funcionaria remarcó que el sitio donde ocurrió el hecho es de muy difícil acceso y con corrientes intensas, características comunes en ese tramo del río. El primer cuerpo hallado fue el de Franco, quien había realizado la acción heroica. Horas después, se confirmó el hallazgo del segundo hombre en la zona de Sauce Norte.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Laila Taleb, quien supervisó las tareas de búsqueda y las actuaciones judiciales correspondientes.

El Cuerpo de Bomberos de Rosario del Tala despidió a Ricardo Franco con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que destacaron su valentía y su entrega al dar la vida por salvar a otro. “Su sacrificio vivirá para siempre en el corazón de quien hoy respira”, expresaron, acompañando el mensaje con un sentido homenaje a quien definieron como un héroe.