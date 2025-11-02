Tragedia en Córdoba: tras chocar y quedar atrapado en su vehículo, un hombre murió calcinado

Un fatal accidente ocurrió durante la madrugada del domingo en la Ruta 5 de Córdoba, a la altura de Los Cedros.

Fuentes policiales indicaron que no se descartan hipótesis, entre ellas una posible pérdida de control por exceso de velocidad, cansancio del conductor o una falla mecánica.

Una tragedia vial conmocionó la madrugada de este domingo en la Ruta 5, en el ingreso a la localidad cordobesa de Los Cedros. Un vehículo Peugeot Partner impactó violentamente contra una columna de hormigón ubicada en el centro de una pasarela peatonal y, tras el impacto, se incendió por completo, provocando la muerte instantánea del conductor.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía, el siniestro se registró alrededor de las 3:15 de la madrugada. Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, hallaron el vehículo envuelto en llamas, con el hombre atrapado dentro del vehículo, sin posibilidad de ser rescatado.

Efectivos de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para extinguir el fuego, aunque lamentablemente el conductor ya había perdido la vida. Hasta el momento, las autoridades no lograron identificar a la víctima fatal.

La investigación de la tragedia La Fiscalía de turno y Policía Judicial ordenaron preservar la escena del hecho para llevar adelante las pericias de rigor, que permitirán determinar las causas del accidente y el motivo por el cual el vehículo terminó chocando contra la estructura de hormigón.

Fuentes policiales indicaron que no se descartan hipótesis, entre ellas una posible pérdida de control por exceso de velocidad, cansancio del conductor o una falla mecánica que podría haber desencadenado el impacto y posterior incendio.