Un banderazo de Alianza Lima antes del clásico terminó en tragedia: un muerto y al menos 60 heridos

La fiesta en el en el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima de cara al choque contra Universitario de Perú terminó de la peor manera posible.

Una noche trágica se vivió este viernes en Perú, cuando un banderazo en aliento para Alianza Lima terminó con una persona fallecida y 60 heridos. El club lanzó un comunicado lamentando los sucesos y afirmando que colaboran para la normal llevada a cabo de la investigación correspondiente.

Además, el hecho presenta un choque de testimonios: mientras que el Ministerio de Salud peruano informó que el hecho se debió al "colapso de una estructura", más precisamente un muro, en el estadio Alejandro Villanueva, el comandante departamental del centro de bomberos aseguró no haber encontrado daños estructurales.

Imágenes de la tragedia tras el banderazo de Alianza Lima Imágenes de la tragedia tras el banderazo de Alianza Lima El fútbol peruano se encuentra de luto debido a un banderazo, organizado para la previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes de Perú, que terminó en una dolorosa tragedia. En un hecho que todavía no fue esclarecido por las autoridades, la congregación de simpatizantes culminó con un muerto y, al menos, 60 heridos, siendo un evento en el que algunos asistentes afirman que no contaba con fuerzas de seguridad, según informó la agencia NA.

Un primer informe fue emitido por el Ministerio de Salud, afirmando que la caída de una pared en el estadio generó el lamentable suceso, aunque el brigadier Marco Pajuelo, a cargo del cuerpo de bomberos, desmintió el comunicado.

Comunicado Alianza Lima tragedia banderazo abril 2026 El comunicado que emitió el Club Alianza Lima. @ClubALoficial Pajuelo afirmó que no se encontró daño estructural ni "ninguna pared que se haya caído", afirmando también que nadie se cayó a la fosa que rodea al estadio, catalogando la tragedia de "fortuita", y encontrando responsables entre la gente: "la barra enardecida de repente y el momento de jolgorio hicieron que esto vaya a mayores".