Tiroteo y suicidio en pleno centro de Tucumán: los videos del hecho y la declaración de un testigo clave

Un hombre se suicidó tras balear a un trabajador en pleno centro de Tucumán. La víctima intervino en una pelea del fallecido con su expareja.

El sujeto baleó a un trabajador y luego se suicidó en pleno centro de Tucumán.

Un violento episodio conmocionó el centro de San Miguel de Tucumán este jueves, en las inmediaciones de los Tribunales provinciales, cuando un hombre se suicidó tras herir a un trabajador de la zona que intentó intervenir en una disputa entre el fallecido y su expareja.

El hecho se originó en la calle General Paz al 500, donde el agresor mantuvo una fuerte discusión con su expareja. Según los testimonios, la situación escaló rápidamente y la mujer comenzó a pedir auxilio al sentirse amenazada. En ese momento, Carlos Quinteros, un cuidacoches de 44 años que trabajaba en el lugar, intentó interceptar al hombre para defender a la mujer.

Los videos del ataque Tras disparar, el sujeto fue grabado por las personas presentes en la vía pública . Se lo vio huyendo, apuntando a otras personas con su arma y al herido tendido en el suelo a pocos metros de distancia.

Sin mediar palabra, el atacante le disparó en el brazo a Quinteros. El reporte policial detallado por medios locales señaló que el impacto de bala se alojó en el brazo izquierdo. La víctima fue trasladada de urgencia y se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque, el agresor emprendió la huida caminando por la calle General Paz hacia Buenos Aires, exhibiendo el arma de fuego ante el temor de peatones y clientes de bares cercanos. Testigos describieron momentos de "mucho temor" mientras el sujeto parecía buscar a alguien más con el arma en la mano.