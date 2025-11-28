Tigre: brutal ataque a una joven tiktoker a la salida de un boliche

Abril Barrozo, de 18 años, fue golpeada por un grupo de mujeres a la salida de un boliche en Tigre. Dijo que la agresión fue “por ser tiktoker”.

Una joven de 18 años sufrió una feroz agresión a la salida de un conocido boliche en Tigre, después de que un grupo de mujeres la identificara por sus videos en redes sociales. Abril Barrozo relató que todo comenzó cuando una chica se acercó a preguntarle si era " tiktoker" y, segundos después, otras se sumaron para golpearla en la calle.

De acuerdo con el parte policial, el ataque ocurrió a poco más de una cuadra del local bailable Tropitango, ubicado sobre la colectora este de la Panamericana. La denuncia —radicada en la comisaría 6ª de Tigre, con intervención de la UFI El Talar— señala que la joven ya había tenido conflictos previos con al menos una de las agresoras por su presencia en redes.

Agresión en Tigre “Desde que salí me gritaban que me hacía la tiktoker, la influencer, la linda”, contó Abril en TN. La adolescente explicó que perdió estabilidad durante la golpiza: “Me caí, empecé a ver borroso, no sé si me desmayé, y me siguieron pegando. Traté de correr, pero me agarraron otra vez”. Dijo, además, que intentaron golpearla con una botella: “Tengo miedo. En los videos se escucha que me decían ‘te vamos a matar’”.

Pese a los golpes, pudo salir del lugar gracias a un conocido que pasaba en auto. Presenta hematomas y escoriaciones, pero está fuera de peligro.