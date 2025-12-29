"Tiene un montón de falencias": el descargo del mecánico que reparó el Mercedes Benz que chocaron en la Panamericana

Tras la viralización del audio del dueño del Mercedes Benz 230 SL Pagoda, uno de los empleados del taller rompió el silencio a través de un video en redes.

El hecho ocurrió a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre.

En medio de la polémica por el accidente que protagonizó un Mercedes Benz 230 SL Pagoda en la Panamericana, el mecánico que reparó el auto de lujo valuado en casi 200 mil dólares rompió el silencio y subió un video a sus redes sociales.

Video: el descargo del responsable de reparar el Mercedes Benz Uno De Los Mecánicos Que Arregló Al Mercedes Benz Tras la viralización del audio del dueño del Mercedes, en el que nombraba a Marroco Classic Cars, uno de los empleados del taller aclaró que el auto estuvo en sus instalaciones durante un mes.

“Viene de otro taller que están restaurando hace 6 años, como dice ese audio que está circulando, y no pudieron hacer andar el sistema de inyección. Nosotros solucionamos ese problema, una vez que solucionamos ese problema salimos a probarlo”, detalló.

Sin embargo, ahí fue cuando se dieron cuenta los problemas que tenía el auto. “Notamos que el auto tiene un montón de falencias, tanto en freno, como en tren trasero, como en caja”, manifestó.

Así fue el momento del accidente en la Panamericana Mercedes Benz X Según mencionó, les hicieron saber todas esas falencias al dueño del auto, quien no les dio importancia y señaló que el vehículo aún estaba bajo garantía del taller que llevaba adelante la restauración integral. Una vez terminada la reparación del inyector, el auto fue retirado por el dueño y lo llevó al otro taller.