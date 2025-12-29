"Le sacudió como venía": la versión del dueño del Mercedes Benz que protagonizó un choque en la Panamericana

Este fin de semana, un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda perdió una rueda y fue impactado por detrás por un Peugeot 308.

El hecho ocurrió a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre. Así quedó el Mercedes Benz.

El sábado pasado, un Mercedes Benz 230 SL Pagoda protagonizó un accidente en la Panamericana. El auto salió del taller esa mañana, perdió una rueda y fue impactado por otro vehículo. En las últimas horas, se conoció el audio del dueño del auto de lujo tras el siniestro vial.

Así fue el momento del accidente en la Panamericana Mercedes Benz X Según señaló el hombre de 67 años, esa mañana, luego de seis años de restauración, había salido del taller. “Después de seis años, estrenaba La Pagoda, mañana llegaba a Punta del Este”, comienza el audio.

Sin embargo, cerca de las 9:30, a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre, el Mercedes-Benz perdió la rueda trasera izquierda y quedó inmovilizado. En el video se observa el momento en el que un Peugeot 308 lo impactó por detrás.

“Por Panamericana se me aflojó la rueda atrás y se me salió la rueda. No sé si fue Marroco [Classic Cars] que se la llevé para una cosita que tocó todo, y bueno, me bajé como pude y vino un auto de atrás y le sacudió como venía”, agregó.

Segundos después, recibió un segundo toque de un Renault Sandero rojo. Producto del siniestro, la acompañante del Peugeot resultó herido y fue trasladada al Hospital de Boulogne.