Choque múltiple en la Panamericana: un Mercedes-Benz Pagoda perdió una rueda y quedó destruido

Un grave siniestro vial se registró este sábado por la mañana en la Autopista Panamericana, a la altura del cruce con Camino del Buen Ayre, cuando un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda perdió una de sus ruedas en medio de la vía y provocó un choque múltiple que terminó con el lujoso vehículo de colección totalmente destruido.

Así fue el momento del accidente en la Panamericana Mercedes Benz X De acuerdo a las imágenes que se viralizaron en redes sociales durante las últimas horas, el incidente se originó cuando el Mercedes-Benz blanco sufrió el desprendimiento de una rueda en el corazón de la calzada. Según trascendió, el conductor había retirado el auto del taller esa misma mañana, luego de realizarle una refacción, y el desperfecto se habría producido por una tuerca mal ajustada.

El hecho ocurrió cerca de las 9:30, momento en el que el vehículo quedó inmovilizado sobre la vía rápida de la autopista. En los registros tomados por transeúntes se observa cómo la rueda desprendida quedó a pocos metros del auto, sin ningún tipo de señalización, lo que generó una situación de extremo peligro para el resto de los conductores.

mercedes benz X Minutos después, otro automóvil que circulaba a alta velocidad impactó contra la parte trasera del Mercedes-Benz, lo que provocó que el coche fuera desplazado violentamente hacia el guardarraíl y quedara atravesado sobre varios carriles. En la secuencia posterior, otros vehículos también se vieron involucrados en el choque.