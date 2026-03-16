Terrible accidente en la Ruta 9: volcó un micro de larga distancia y 45 personas resultaron heridas

El siniestro ocurrió de madrugada en el kilómetro 178 de la Ruta 9, a la altura de Gobernador Castro. Un pasajero debió ser operado por un golpe abdominal.

Este lunes a la madrugada, un micro de larga distancia despistó y volcó en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro. Por el hecho, 45 personas resultaron heridas y una tuvo que ser operada.

El hecho ocurrió en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9, cuando un colectivo de la empresa LEO perdió el control y terminó volcado sobre el cantero central de la autovía. De acuerdo con lo trascendido, el micro era conducido por un hombre de 43 años, del que aún se desconoce la identidad.

Según la información oficial, al momento del accidente, el micro trasladaba a 50 pasajeros. Tras el vuelco, se desplegó un operativo sanitario con ambulancias de Gobernador Castro, Río Tala, Santa Lucía y San Pedro.

Mirá el video de cómo terminó el micro volcado Accidente Ruta 9 - 1 Es más, los equipos de emergencia tuvieron que trasladar a los heridos hacia el Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” y a otros centros de salud del distrito.

Uno de los pasajeros debió ser operado por un golpe en la zona abdominal y, según informó el director de Defensa Civil, Fabio Giovanettoni, actualmente se encuentra fuera de peligro.