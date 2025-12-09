"Tengo la cara quebrada en 3": el duro relato del profesor de kickboxing que fue atacado brutalmente en un gimnasio

El profesor de kickboxing Alexis Nicolás Acuña compartió un video en sus redes sociales donde relató el calvario que está viviendo.

Un brutal episodio tuvo lugar en un gimnasio de Carmen de Areco, donde el profesor de kickboxing Alexis Nicolás Acuña fue atacado por la espalda mientras entrenaba. En las últimas horas, la víctima rompió el silencio y señaló que está viviendo días muy difíciles.

Video: así fue el brutal ataque al profesor de kickboxing Video ataque Carmen de Areco “No puedo modular bien, tengo la cara quebrada en tres partes, necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”, indicó Alexis. La víctima compartió un video en sus redes sociales, donde expresó: “Yo soy un peleador que estaba preparado para ser profesional, una carrera de varios años en preparación y siendo profe me acaba de pasar esto”.

A su vez, Alexis pidió la ayuda de la gente para poder pagar la operación. “No tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho. Estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no puedo comer, no puedo abrir la boca, no estoy bien”, manifestó.

Y lamentó: “No sé cómo va a terminar esto, mi carrera, mi vida. Hoy necesito ayuda”. En la publicación, Alexis también compartió el alias: herejeteam.mp para quienes lo puedan ayudar.