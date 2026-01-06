Temperley: le disparó en el cuello a su novia en Año Nuevo que falleció luego de días de agonía

El femicidio ocurrió en la casa de la víctima, ubicada en la localidad bonaerense de Temperley. Familiares y amigos confirmaron antecedentes de violencia.

Una mujer de 32 años oriunda de Temperley murió este lunes tras haber recibido un disparo en el cuello por parte de su novio la semana pasada. El hombre está detenido y familiares y allegados reclaman justicia.

El femicidio ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre en la casa de la víctima, identificada como Daniela Sosa. Según informaron medios locales, un vecino escuchó disparos que provenían del domicilio y llamó a la Policía.

Una vez en el lugar, los oficiales encontraron a la mujer gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencias al hospital local. Asimismo, la Policía comenzó las tareas de investigación.

La pareja de la víctima quedó detenido: confirmaron antecedentes de violencia Por un lado, un hombre de 30 años, identificado como la pareja de la víctima, quedó detenido como presunto agresor. Asimismo, los agentes secuestraron un revólver calibre .32, que sería el arma con la que se realizó el crimen.