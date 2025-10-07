Subte: la Línea B paralizó el servicio durante horas por un lamentable episodio

Un hombre se lanzó a las vías en la estación Florida y provocó la paralización total del recorrido de la línea B del Subte. Hubo caos entre los usuarios.

Una dramática situación se vivió este martes en la Línea B del subte porteño, cuando un hombre se arrojó a las vías en la estación Florida. El hecho ocurrió cerca del mediodía, en plena hora pico, y obligó a interrumpir completamente el servicio durante varias horas.

Desde la empresa EMOVA confirmaron que se trató de un suicidio y que, por protocolo, el servicio debía mantenerse limitado hasta que las autoridades autorizaran su reanudación.

En un primer momento, la circulación quedó suspendida entre las estaciones Malabia y Alem, y solo funcionaba el tramo entre Juan Manuel de Rosas y Dorrego. “Estamos trabajando para resolver la situación lo más rápido posible”, comunicó EMOVA a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde también informó que el recorrido se normalizaría una vez finalizadas las pericias.

La interrupción generó un fuerte malestar entre los pasajeros, que expresaron su enojo en las redes sociales.

Paralización en la Línea A del Subte Pasadas las 17.30, la empresa informó que el servicio se había restablecido por completo, aunque sin detenerse momentáneamente en la estación Florida, donde ocurrió el hecho.