Nueva York: dos adolescentes murieron en el subte tras intentar hacer "subway surfing"

El hecho ocurrió en el techo de un subte de la línea J al llegar a la estación Marcy Avenue, en Brooklyn.

Dos adolescentes fueron halladas muertas este sábado a la madrugada sobre el techo de un subte de la línea J al llegar a la estación Marcy Avenue, en Brooklyn. Según reportó la Policía de Nueva York, el suceso estaría vinculado con la práctica conocida como subway surfing, que consiste en desplazarse en trenes en movimiento.

Las víctimas, cuya identidad no fue difundida, fueron declaradas muertas por la policía en el lugar de los hechos luego de que se produjera la alerta cerca de las 3:10 a.m. Los agentes encontraron a las dos jóvenes inconscientes en el techo del último vagón de un tren que acababa de cruzar el Puente de Williamsburg desde Manhattan.

“Es desgarrador que dos jóvenes hayan muerto porque creyeron que era un juego aceptable viajar fuera de un tren urbano”, afirmó Demetrius Crichlow, el presidente del New York City Transit Authority. "Los padres, profesores y amigos deben ser claros con sus seres queridos: subirse al techo de un tren no es "surfear", es un suicidio", agregó. La policía, por otro lado, informó que la investigación sobre lo ocurrido sigue en curso.

Subway surfing: un fenómeno en auge y la campaña de concientización de las autoridades de Nueva York Por su parte, varios medios de comunicación alertaron sobre el subway surfing, un fenómeno que se está volviendo popular y a partir del cual varios jóvenes terminaron con heridas graves o, en el peor de los casos, falleciendo. Esta práctica no es nueva, pero fue sobrealimentada con las redes sociales.