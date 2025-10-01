Explosión y derrumbe en un edificio de 20 pisos de Nueva York: investigan las causas del incidente

La mañana del miércoles, una explosión de gas causó el colapso de una esquina de un edificio de apartamentos de gran altura en el Bronx, Nueva York . El incidente, registrado en las Mitchel Houses alrededor de las 8.10, no dejó heridos, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York .

El edificio , de 20 pisos, sufrió daños estructurales significativos en una de sus esquinas, que se desplomó desde la planta baja hasta la azotea. Videos difundidos por residentes mostraron una nube de polvo cubriendo la manzana tras el derrumbe , generando alarma en la comunidad local.

El alcalde Eric Adams comunicó en la red social X que estaba al tanto de la emergencia e instó a los ciudadanos a evitar la zona por motivos de seguridad. Paralelamente, la policía de Nueva York recibió múltiples llamadas al 911 reportando el colapso y desplegó unidades de emergencia.

Bomberos, autoridades de construcción y representantes de la empresa de energía Con Edison acudieron al lugar para asegurar el perímetro y evaluar los riesgos de nuevas afectaciones. Un comunicado policial confirmó que se trató de un derrumbe parcial, aunque aún se investiga la magnitud de los daños estructurales.

Origen del incidente en Nueva York: un conducto de incinerador

Según las primeras investigaciones, la explosión colapsó un conducto de incinerador, un sistema antiguo que antes se utilizaba en los edificios públicos de Nueva York para deshacerse de la basura incinerándola en el mismo sitio. Aunque la mayoría de estas instalaciones fueron reemplazadas por compactadores de residuos, algunos inmuebles aún conservan esta infraestructura.

Las Mitchel Houses forman parte de un complejo de viviendas públicas bajo la administración de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA). Hasta el momento, la agencia no emitió comentarios oficiales sobre el accidente ni sobre las medidas de seguridad que se implementarán para los residentes.