Subastaron por miles de dólares el juego de té con el que Yiya Murano envenenó a sus amigas

Un empresario de Comodoro Rivadavia compró el juego de té con el que Yiya envenenó con cianuro a tres de sus amigas.

En las últimas horas, la célebre asesina serial Yiya Murano, también conocida como “La envenenadora de Monserrat” volvió a ser noticia. Un empresario de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia compró el juego de té con el que Yiya envenenó con cianuro a tres de sus amigas.

Se trata de José Perrucho, quien adquirió la icónica vajilla por cuatro mil dólares. Según trascendió, unos años atrás el empresario había comprado un auto Mercedes Benz que había pertenecido a Susana Giménez.

yiya murano juego de té El hijo de Murano junto al empresario. NA En un principio, lo recaudado iba a ser donado a un refugio de perros. Sin embargo, Martín Murano, hijo de Yiya, descubrió que dicho refugio ya no existía y que las donaciones previas habían desaparecido. Por lo tanto, ahora el dinero recaudado será utilizado para apoyar proyectos relacionados con especies autóctonas y protectoras animales en Chubut.

El caso Yiya Murano El caso de María Bernardina Bolla Aponte de Murano, es uno de los más notorios en la historia criminal argentina. Su historia inspiró libros y series de televisión, como la reciente miniserie de Flow titulada Yiya.

A fines de los 70, Yiya orquestó una sofisticada estafa piramidal. Cuando sus amigas y socias financieras comenzaron a exigir la devolución de su dinero, Murano supuestamente ideó un plan macabro para silenciarlas permanentemente. Las envenenó con cianuro, disimulado en pasteles y té que les ofrecía durante sus visitas sociales. Su modus operandi le valió el infame apodo de "La envenenadora de Monserrat".