"Sola pero segura": el inquietante posteo de la mujer que fue degollada en La Matanza

Janet Karina Arotinco Palomino (44) fue degollada en Lomas del Mirador. En las últimas horas, Manuel Alberto Norry fue detenido por el crimen.

La víctima se mostraba muy activa en sus redes. Janet, la mujer degollada, tenía tres hijos.

Janet Karina Arotinco Palomino (44) fue degollada en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. En las últimas horas, Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso por el crimen, fue detenido.

En redes sociales, la víctima, madre de tres hijos, se mostraba muy activa en sus redes sociales. Siempre se la veía rodeada de amigas y sonriente.

Sin embargo, en una de las publicaciones, con fecha del 9 de diciembre, dos semanas antes de ser asesinada en la calle, posteo una foto de ella junto a la siguiente frase: “Sola… pero segura”.

La detención del acusado por el crimen El sospechoso fue detenido tras una serie de allanamientos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con las primeras informaciones, mantenía una relación sentimental con la víctima, un dato que ahora es analizado en profundidad por los investigadores.