"Sola pero segura": el inquietante posteo de la mujer que fue degollada en La Matanza
Janet Karina Arotinco Palomino (44) fue degollada en Lomas del Mirador. En las últimas horas, Manuel Alberto Norry fue detenido por el crimen.
Janet Karina Arotinco Palomino (44) fue degollada en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. En las últimas horas, Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso por el crimen, fue detenido.
En redes sociales, la víctima, madre de tres hijos, se mostraba muy activa en sus redes sociales. Siempre se la veía rodeada de amigas y sonriente.
Sin embargo, en una de las publicaciones, con fecha del 9 de diciembre, dos semanas antes de ser asesinada en la calle, posteo una foto de ella junto a la siguiente frase: “Sola… pero segura”.
La detención del acusado por el crimen
El sospechoso fue detenido tras una serie de allanamientos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con las primeras informaciones, mantenía una relación sentimental con la víctima, un dato que ahora es analizado en profundidad por los investigadores.
En paralelo, la fiscalía analiza las prendas de vestir que el acusado llevaba puestas en los videos, en busca de rastros hemáticos que permitan cerrar el círculo probatorio y avanzar con firmeza en la acusación por femicidio. La causa es investigada por la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, a cargo de Adrián Arribas.