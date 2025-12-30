Crimen en La Matanza: qué hizo el acusado de degollar a una mujer minutos después de cometer el crimen

Aún el autor del crimen no fue identificado y la investigación evalúa las posible motivaciones del asesinato.

La investigación por el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, la mujer degollada en Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza, avanza con pruebas contundentes que comprometen seriamente al principal acusado. Se trata de Manuel Alberto Norry, quien fue detenido en las últimas horas y quedó registrado por cámaras de seguridad minutos después de cometer el femicidio.

Así actuó Manuel Alberto Norry después del asesinato: todo quedó registrado crimen en la matanza Según los investigadores, la secuencia posterior al ataque resulta clave para reconstruir el horror y demostrar la frialdad del acusado. Uno de los videos más reveladores lo muestra caminando tranquilamente por el barrio poco después del horario estimado del crimen, acompañado por un perro. Este detalle fue determinante para la causa: el mismo animal fue hallado luego dentro de la casa de la víctima.

Un perro: el elemento fundamental para identificar la relación entre ambos Para la Justicia, el perro se transformó en un elemento central de la investigación, ya que permitió vincular al sospechoso con la escena del crimen y reforzar la hipótesis de una relación sentimental previa entre Norry y la mujer asesinada.

La reconstrucción del recorrido continúa con otra imagen impactante: lejos de huir o intentar ocultarse, el acusado siguió con su rutina habitual y se dirigió a su lugar de trabajo. Un segundo registro fílmico lo captó ingresando a su empleo a las 9:09 de la mañana del domingo, cuando Janet Karina ya había sido asesinada en su domicilio de la calle General Paz al 11.000, producto de una herida mortal en el cuello.

El sospechoso fue detenido tras una serie de allanamientos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con las primeras informaciones, mantenía una relación sentimental con la víctima, un dato que ahora es analizado en profundidad por los investigadores.