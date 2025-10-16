Seguirá en la cárcel la mujer acusada por el asesinato de su bebé recién nacida

Analía Rosa Peralta , la mujer de 39 años acusada por el asesinato de su bebé recién nacida en la casa de su expareja en Las Heras , recibió la mañana de este jueves un revés judicial luego de que la Justicia le dictó la prisión preventiva . La sospechosa, quien ocultaba su identidad bajo el pseudónimo Názli Ajathliaz , deberá seguir en la cárcel.

La medida cautelar fue dictada por la jueza María Cristina Pietrasanta, del Juzgado Penal Colegiado N°1 , luego de una audiencia que se desarrolló en la Sala 4 del Polo Judicial Penal .

Con la presencia de la ayudante fiscal de Homicidios, Paola Henríquez , quien subrogó a la fiscal Claudia Ríos —a cargo de la causa—, la magistrada entendió las pruebas ameritaban que la acusada permanezca recluida mientras sigue avanzando el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con fuentes judiciales, Peralta se encuentra altamente complicada en el expediente a partir de las numerosas pruebas recolectadas por la Fiscalía y que la señalan como la asesina de la recién nacida , por lo que se enfrenta a una posible pena de prisión perpetua , al encontrarse imputada por el delito homicidio agravado por el vínculo . La mujer se encuentra recluida en la Unidad 3 Penal de Mujeres , que funciona dentro del Complejo Penitenciario Almafuerte II de Cacheuta.

En caso de que la mujer llegue a juicio, deberá enfrentar a un jurado popular, es decir, ciudadanos comunes serán los encargados de determinar la culpabilidad de la acusada.

La muerte de la bebé y una grotesca escena

Alrededor de las 13.20 del martes 15 de julio, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre una mujer embarazada que necesitaba asistencia médica en una vivienda del barrio Vicente Martino, en el distrito de El Resguardo, Las Heras.

Hasta ese lugar se desplazó personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le brindó las primeras asistencias a la mujer y la trasladaron de urgencia al Hospital Lagomaggiore porque presentaba shock hipovolémico a raíz de un posible aborto espontáneo o inducido.

Mientras era llevada al centro asistencia capitalino, los efectivos entrevistaron a su cuñada, quien explicó que todo habría ocurrido en la casa de su hermano, pareja de la mujer que se encontraba encinta. La testigo relató que en el interior de la habitación encontró momentos antes a su cuñada con manchas de sangre y cortando telas con un cutter.

Portada Nazli Ajathliaz Analía Rosa Peralta, alias "Názli Ajathliaz", la sexóloga acusada de matar a su bebé. MDZ.

Asimismo, surgió de las averiguaciones que en el inmueble había bolsas que contenían dos fetos envueltos en mantas, versión que se comprobó que no era totalmente cierta. Esto porque durante los trabajos que realizó la Policía Científica en la escena se encontró el cadáver de una bebé recién nacida. Ante eso, los restos fueron trasladados hacia el Cuerpo Médico Forense (CMF) para practicar la necropsia correspondiente.

Las diferentes pruebas que se recolectaron en los días posteriores a la muerte de la criatura permitieron confirmar las sospechas de los detectives y la mujer fue imputada por el conmocionante hecho.