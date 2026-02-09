Se tiró al río una mujer en Puerto Madero y lograron rescatarla: el fuerte operativo

El hecho ocurrió a dos días del hallazgo de un cadáver flotando. La mujer se tiró a pocos metros de aquel lugar, en la zona de diques.

El rescate de la mujer que se tiró en Puerto Madero.

Este lunes 9 de marzo, un tenso momento se vivió en Puerto Madero. Una mujer de 31 años se tiró al río en la zona de los diques. Este hecho tiene lugar dos días más tarde de que encontraran un cadáver flotando sobre las mismas aguas.

De hecho, esta joven se tiró a pocos metros de aquel hallazgo. Más precisamente, este nuevo incidente ocurrió a la altura de Pierina Dealessi al 1900, entre las calles Camila O’Gorman y la avenida Elvira Rawson de Dellepiane.

Video: el operativo de rescate en Puerto Madero El Rescate De La Mujer Que Se Tiró En Puerto Madero N/A Quienes vieron a la mujer tirándose fueron testigos del lugar. Ellos notificaron a los servicios de emergencia. Ella tenía dificultad para mantenerse a flote, pero de inmediato fue rescatada por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, Bomberos y Policía de la Ciudad, que actuaron en conjunto. También el SAME se hizo presente, con dos móviles.