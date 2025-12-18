Se supo cómo está la nena de 2 años que fue atropellada por un patrullero

Los familiares de la nena de 2 años, atropellada el domingo pasado por un patrullero en provincia de Buenos Aires, revelaron cómo es su estado actual de salud.

Bianca fue atropellada el domingo por la tarde en el partido bonaerense de Pilar.

Bianca, la nena de 2 años que fue atropellada el domingo por un patrullero en la localidad bonaerense de Manuel Alberti, evoluciona favorablemente después de haber estado en estado crítico, según revelaron sus familiares.

La pequeña, que sufrió un grave traumatismo craneal, fue operada debido a un hundimiento de cráneo y, tras varias horas de incertidumbre sobre su estado, ahora muestra señales de recuperación.

nena de 2 años atropellada por un patrullero De acuerdo con el relato de su tío, Gustavo Ruiz, la niña respondió positivamente a los tratamientos y ya fue retirada del respirador. "Está evolucionando muy bien, las primeras respuestas son perfectas", indicó Ruiz. Además, la menor ya pudo comer y pronunciar algunas palabras, lo que ha generado alivio entre sus familiares, que han expresado su optimismo ante la situación.

Bianca continúa recuperándose en el Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde fue internada tras el accidente.

Cómo fue el accidente que terminó con la nena atropellada En la tarde del domingo, la niña fue atropellada por un patrullero en la intersección de las calles de Manuel Alberti, en un hecho que sorprendió a la comunidad local. De acuerdo con algunos testigos, el vehículo de la policía estaba siendo conducido por un agente que, presuntamente, utilizaba su celular en el momento del accidente.