El subcomisario acusado de violencia de género irá a juicio: la denuncia y el escandalo que protagonizó

Desde el año 2023 el subcomisario Sergio Omar Vilches está bajo la lupa de Justicia tras ser denunciado por abuso sexual y violencia de género por su expareja en la casa que compartían en el departamento de Junín. Este miércoles, el juez Armando Martínez decidió que el caso irá a juicio. Los detalles de la causa y el escándalo que protagonizó.

El dictamen del magistrado, miembro del Juzgado Penal Colegiado N°1 de San Martín , se ventiló durante una audiencia celebrada en la Sala Juan Bautista Alberdi, en el edificio del Poder Judicial de Mendoza de la Tercera Circunscripción, que funciona en dicha localidad. Allí, Martínez dio lugar al planteo hecho por la fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Mariana Gutiérrez, luego de que se presentaran las pruebas en contra del funcionario público.

La acusación que sostienen desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) fue presentada por la exesposa de Vilches hace más de dos años. La mujer denunció que el subcomisario por el delito de abuso sexual con acceso carnal en cinco hechos distintos en concurso real, todos cometidos en el contexto de violencia de género.

Los presuntos ataques del acusado habrían sido perpetrados entre los años 2018 y 2022 en la casa donde ambos convivían en el departamento de Junín.

Durante los primeros avances que dio la causa, al policía se le había concedido el beneficio de la prisión domiciliaria. Sin embargo, esta terminó siendo revocada cuando fue escrachado tomando un café en pleno centro de San Martín.

Este episodio ocurrió en agosto de este año, cuando el funcionario fue citado por la Justicia a presentarse en la Oficina Fiscal de esta ciudad. El hombre contaba con el permiso para movilizarse por sus propios medios cada vez que es requerido, por lo que se dirigió junto a su actual pareja hasta el edificio fiscal de la Zona Este.

Pero, al llegar al centro sanmartiniano, su abogado le dijo que lo esperara en un café ubicado en las cercanías de la fiscalía. Así, el efectivo ingresó al local, se sentó y pidió algo para tomar, mientras aguardaba por la llegada del letrado.

Portada policía Vilches 2

No obstante, la situación fue advertida por su excónyuge, quien también estaba yendo a la Oficina Fiscal para asistir a la audiencia. Ella abordó a Vilches, comenzó a filmarlo y también llamó a la línea de emergencias 911, por lo que policías fueron desplazados hasta el lugar.

Los efectivos actuantes detuvieron al subcomisario, quien terminó alojado horas después en un penal provincial, ante la presunta violación del beneficio que le otorgó la Justicia.

No conforme con eso, la fiscal del caso solicitó que se le quitara la detención domiciliaria, pedido que fue correspondido para luego ser alojado en el Complejo Penitenciario II "San Felipe", ubicado en la Ciudad de Mendoza, donde espera el inició del debate en su contra.