Se tiró a dormir mientras su casa se incendiaba en Las Heras: necesitó ser rescatado

Un hombre debió ser rescatado al quedar atrapado en un incendio dentro su propia casa. Se había quedado dormido mientras las llamas se esparcían.

El incendio se desató en una casa del barrio Municipal de Las Heras.

El incendio de una casa en el departamento de Las Heras terminó en un peligroso rescate durante la madrugada de este jueves. La víctima quedó atrapada entre las llamas tras quedarse dormido mientras el fuego se esparcía por su vivienda.

Bomberos del Cuartel Central, Voluntarios de Las Heras y efectivos de Defensa Civil llegaron al inmueble afectado, ubicado dentro del barrio Municipal, sobre las 6.30, con el objetivo de sofocar las llamas desatadas desde el interior del mismo.

Cómo fue el rescate del incendio en Las Heras Allí se encontraron con que un hombre de 45 años yacía en el interior de la casa inconsciente, por lo que los brigadistas se dispusieron a intervenir para rescatarlo.

Tras retirar a la víctima del domicilio incendiado se solicitó la asistencia del personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que lo atendió en el acto. Luego, los bomberos siguieron trabajando en la zona hasta sofocar por completo el foco ígneo.