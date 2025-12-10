Se metió a robar en una casa de La Favorita y quedó grabado mientras escapaba
Una vecina denunció el hecho con videos del malviviente entrando a su casa y robando mientras huía. Además, denunció la creciente inseguridad en la zona.
Las imágenes de un delincuente metiéndose en una casa ubicada en La Favorita se publicaron en un grupo de la barriada como parte de una denuncia pública de la víctima. Según relató la misma, el sujeto logró escapar, pero no consiguió llevarse nada de la vivienda.
"Esta rata se metió al patio de mi casa hoy a la madrugada", escribió la residente de esta vivienda este miércoles. Además, relató: "Lo salimos correteando, pero no lo alcanzamos por qué se escabullen como buenas ratas que son, lo que sí recuperamos la engarilla que había sacado".
Los videos del intento de robo en La Favorita
Los videos adjuntados a este mensaje muestran a un joven entrando en el patio de la casa luego de saltar una pared. La hora de la cámara marcó que esto ocurrió pasadas las 5.
El segundo clip tomado por las cámaras de seguridad del domicilio mostraron como tras entrar en el terreno intentó llevarse el elemento de trabajo para luego huir.
Por último, la víctima del intento de robo denunció que estas situaciones se han vuelto recurrentes en la zona donde vive: "Hace varios días se vienen metiendo en los vecinos del nuevo amanecer y sierras altas".
Este mensaje fue publicado en un grupo de vecinos de la zona del oeste capitalino, a ellos fue dirigido el final de este escrito. Su vecina escribió: "Llamamos a la policía, pero como de costumbre llegan cuando los otros ya están bien acobachados, así que en lo posible salgan con fierros, palos, lo que tengan a mano. Si la policía no hace nada, entre varios vecinos si se puede hacer mucho".