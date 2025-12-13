Adiós rejas en casa: la tendencia minalista, elegante y que brinda mayor seguridad

Esta es una alternativa perfecta para renovar el frente de tu hogar, sin poner en riesgo la seguridad de tus seres queridos.

Durante años, las rejas de diferentes colores o con diseños fueron las encargadas de brindar seguridad a la casa. Sin embargo, la nueva tendencia se despide de ellas para darle lugar a una alternativa más elegante y segura, perfecta para casas con un estilo moderno, minimalista y luminoso.

Se trata de los cerramientos con vidrio laminado de seguridad combinado con estructuras minimalistas. Este tipo de vidrio está compuesto por varias láminas de vidrio y que en caso de rotura, los fragmentos se mantienen adheridos, evitando que se desprendan y causen accidentes.

Escalera_vidrio_laminado_10+10+10 La escalera protegida con el vidrio en tendencia. Archivo. Este tipo de vidrio apuesta por el cuidado de los usuarios y de sus muebles ya que cuenta con protección UV, lo que bloquea la mayoría de rayos ultravioletas. Además, incluye aislamiento acústico que cancela todos los ruidos del exterior y pueden ser incoloro, tonalizado o incluir otros elementos para que no descuides la estética del hogar.

¿Dónde ha sido puesta a prueba esta tendencia? Esta moda ha llegado hasta los parabrisas de automóviles, un ejemplo clásico donde la seguridad es primordial. Aunque muchos lo han sumado a sus barandales y escaleras para evitar caídas y accidentes por rotura. Ni hablar de ventanas y fachadas, especialmente en edificios públicos, escuelas o piscinas.