"Se me escapó el tiro": la escalofriante declaración del joven que asesinó a la preceptora en Villa Luzuriaga

La mujer que fue asesinada en Villa Luzuriaga fue identificada como Rita Mabel Suárez. Por el crimen hay tres detenidos.

Un salvaje crimen tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, donde una mujer de 47 años, identificada como Rita Mabel Suárez, fue asesinada frente a su hijo de 15 años durante un intento de robo. Por el crimen de Rita hay tres detenidos.

Video: mirá el video del asesinato en Villa Luzuriaga El crimen de Villa Luzuriaga El crimen de Villa Luzuriaga Este martes, un joven de 17 años, acusado de asesinar a la mujer de 47 años, declaró ante el fiscal Pablo Insúa, de la UFI Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, y reveló aberrantes detalles sobre el hecho.

Qué declaró el joven que asesinó a Rita en Villa Luzuriaga En primer lugar, el imputado señaló que, días antes del hecho, un sujeto del barrio le dijo si le podía guardar su pistola. Al principio, el joven se negó pero finalmente terminó aceptando y se quedó con el arma, el cual supuestamente estaba descargada. A los dos días le preguntó al mismo hombre cuando se iban a juntar para devolverle la pistola. Acordaron un punto de encuentro y el menor, junto a otro menor y un joven de 19, se dirigió hacia el lugar acordado, el shopping de San Justo.

crimen de Rita en Villa Luzuriaga Rita Mabel Suárez X “Tenemos un arma, vamos a robar”, dijo uno de los jóvenes. Lo que empezó como un chiste, terminó con un trágico final. En la esquina de Miró y Florio, vieron a Rita junto a su hijo. “Vamos que está regalada”, fue la frase que los alentó a llevar a cabo el robo. Los menores se acercaron a la víctima, sacaron el arma para intimidarla e intentaron abrir el auto desde afuera, con la mujer y su hijo en el interior. "Se me escapó el tiro", manifestó el imputado.