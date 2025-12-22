Se incendió un local de ropa en Once: 40 personas atendidas por el SAME

Producto del incendio, 40 personas fueron atendidas por personal del SAME. 11 de ellas fueron derivadas al hospital.

Un nuevo incendio tuvo lugar en Once, donde un local de ropa se prendió fuego. Producto del incidente, 40 personas debieron ser atendidas por personal del SAME. 11 de ellas fueron trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad, debido a la gravedad de las heridas.

