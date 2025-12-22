Se incendió un local de ropa en Once: 40 personas atendidas por el SAME
Producto del incendio, 40 personas fueron atendidas por personal del SAME. 11 de ellas fueron derivadas al hospital.
Un nuevo incendio tuvo lugar en Once, donde un local de ropa se prendió fuego. Producto del incidente, 40 personas debieron ser atendidas por personal del SAME. 11 de ellas fueron trasladadas a distintos hospitales de la Ciudad, debido a la gravedad de las heridas.
Video: se incendió un local de ropa y hay heridos
El hecho ocurrió este lunes, en un local ubicado en el cruce de la calle Juan José Paso, entre Avenida Corrientes y Lavalle. Inmediatamente, personal del SAME y Bomberos y Policía de la Ciudad.
Según trascendió, el SAME atendió a 40 personas, entre ellos siete menores de edad. 11 de ellas fueron trasladadas a varios hospitales de la Ciudad. Dos al Hospital Ramos Mejía, cuatro al Elizalde, uno al Fernández y cuatro al Rivadavia.