Se filtró primera foto del exmarido de Julieta Prandi tras ser condenado por abuso sexual

Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a prisión por abuso sexual y espera por su traslado al Servicio Penitenciario Bonaerense.

El exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contardi, fue detenido inmediatamente después de ser condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de la actriz y modelo en el juicio que se llevó acabo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana.

Contardi fue trasladado con esposas y custodia policial a la Alcaldía Departamental de Campana, en la cual quedará aprehendido luego de que los magistrados Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar lo encontraran culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado este miércoles por la mañana.

La primera foto de Claudio Contardi tras ser condenado por abuso sexual Claudio Contardi detenido La primera foto que muestra al exmarido de Julieta Prandi detenido luego de la condena por abusar sexualmente de la actriz y modelo. X La condena al exmarido de Julieta Prandi La Justicia bonaerense ordenó la detención de Claudio Contardi, exmarido de la modelo y conductora Julieta Prandi, tras encontrarlo culpable de provocar un “grave daño a la salud mental de la víctima de manera reiterada”. El fallo dispuso que el imputado permanezca alojado en la Alcaldía Departamental de Campana, hasta que se libere un cupo en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

Contardi escuchó la sentencia en el banquillo, acompañado por su abogado Claudio Nitzcamer, a quien minutos después reemplazó por el defensor Fernando Sicilia. Por su parte, Prandi no estuvo presente al momento de la lectura, pero se enteró de la resolución mientras llegaba al palacio judicial. En la sala sí estaban el fiscal a cargo, su psicóloga y familiares.

“Me hubiera gustado oírlo, pero no pude. Seguro gracias a ustedes voy a poder verlo”, expresó la modelo en diálogo con la prensa, y agregó: “Hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa de mi vida, en la que puedo elegir y ser feliz. Hay un antes y un después: salir a la calle sin miedo, sin autos sospechosos, sin que aparezcan a buscar a mis hijos”.