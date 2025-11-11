Se filtró el último mensaje de la mujer que desapareció en un camping de Necochea
Débora Del Valle había ido a acampar junto a su pareja. Sin embargo, tras una discusión, la mujer de 39 años desapareció.
La desaparición de una mujer de 39 años mantiene en vilo a Necochea. Débora Del Valle había ido a acampar en el camping Miguel Lillo. Sin embargo, tras una discusión con su pareja, Débora desapareció. La pareja de la joven, Ángel Andrés Gutiérrez, se encuentra detenida.
En las últimas horas, la hija de Débora habló con los medios y dio a conocer cuál fue el último mensaje que recibió de su mamá. “Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, reveló Tania, en diálogo con TN.
Te Podría Interesar
Qué es lo que se sabes sobre el caso
La desaparición de la mujer ocurrió el domingo. Testigos señalaron que escucharon una fuerte discusión entre la pareja y que luego vieron salir del camping al hombre, pero no a la mujer.
Durante los rastrillajes llevados a cabo en el camping Miguel Lillo, los investigadores hallaron ropa ensangrentada. Buscan determinar si la prenda pertenece a la mujer o no.
Detuvieron a la pareja de Débora
La causa se encuentra en manos de la UFI N°20 de Necochea, que ordenó la detención de Gutiérrez. Según trascendió, el sospechoso fue capturado mientras intentaba irse a dedo de Necochea. La hija de Débora confirmó que el detenido se negó a declarar. “Hasta ahora no sabemos nada, no han encontrado nada. Estoy muy preocupada”, expresó Tania.