Le cortó el dedo a su hermano con un machete en Godoy Cruz y zafó de ser condenado

Casi un año después de protagonizar un violento conflicto familiar en Godoy Cruz , el caso de Juan Pablo Rivero Cisterna (30), quien le cortó un dedo a su hermano con un machete durante una discusión, se resolvió este lunes en la Justicia mendocina. El hombre evitó ser condenado mediante una probation y deberá cumplir ciertas reglas de conducta.

El ataque que sufrió Ruben Darío Rivero Cisterna (34), ocurrió el 13 de noviembre de 2024 en plena vía pública del barrio Parque Sur de Godoy Cruz , a raíz de una discusión entre los hermanos. Fue en ese contexto que Juan Pablo sacó un machete con una hoja de 55 centímetros, el cual utilizó para agredir a su hermano y le provocó una grave lesión en la mano izquierda: la amputación del meñique. Además, también lo lesionó en el hombro derecho.

Tras el hecho, tomó intervención personal policial y judicial. En tanto, la víctima fue hospitalizada y posteriormente personal del Cuerpo Médico Forense ( CMF ) corroboró las mencionadas heridas, correspondientes a un tiempo de recuperación mayor a un mes. Por eso, Juan Pablo Rivero Cisterna terminó imputado por el delito de lesiones graves , en la causa que investigó la fiscal de Homicidios Andrea Lazo .

Sin embargo, durante una audiencia celebrada este lunes en la Sala 2 del Polo Judicial Penal , la jueza Dolores Ramon homologó el acuerdo para definir la causa mediante suspensión de juicio a prueba presentado por el abogado defensor Jorge Hinojosa , que contaba con el visto bueno de la Fiscalía, representada por la ayudante fiscal de Homicidios Paola Henriquez .

El representante legal de Rivero Cisterna expuso que, si recayera una condena sobre su cliente, sería de ejecución condicional , motivo por el que estaban dadas las condiciones para realizar una probation , un recurso mediante el cual se extingue la persecución penal y le permite al acusado evitar el juicio y una eventual sentencia mediante el cumplimiento de ciertas reglas de conducta durante un plazo determinado.

Las reglas de conducta para evitar la condena

Así las cosas, la magistrada le fijó a Rivero Cisterna una serie de reglas de conducta a cumplir durante el periodo de tres años: fijar y mantener un domicilio, permanecer a disposición de la Justicia y presentarse al Tribunal cada vez que se lo cite, abstenerse a consumir estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos y no tener contacto por ningún medio con la víctima del ataque, es decir, su propio hermano.

En el fallo, la jueza le advirtió a Rivero Cisterna que, en caso de incumplir alguno de los puntos acordados, la suspensión de juicio a prueba será revocada y se reanudará el proceso judicial en su contra, por lo que podría terminar siendo condenado.

Además, se le solicitó a personal del CMF que analice a Cisterna Rivero con el fin de determinar si corresponde que deba ser tratado psicológicamente con un enfoque dirigido a controlar impulsos y actos violentos. De resultar necesario, el sujeto comenzará a ser tratado lo antes posible, ya sea en instituciones públicas o privadas durante el plazo ya establecido.