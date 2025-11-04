Choque en José C. Paz: el duro relato del hermano de la víctima que tuvo que cuidar a sus sobrinos huérfanos

Cristian, hermano de una de las víctimas fatales del choque ocurrido en José C. Paz la noche del viernes pasado, brindó un estremecedor testimonio en el que relató el impacto que la tragedia tuvo en su familia. Su hermano Renzo Benítez y su cuñada Eliana murieron en el acto cuando el vehículo en el que viajaban junto a sus tres hijos fue embestido por una camioneta a alta velocidad.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando una Volkswagen Amarok, conducida por Michael Jean Carballo, colisionó contra el Renault 12 en el que se desplazaba la familia. El impacto, a una velocidad de al menos 160 km/h, provocó la muerte inmediata de la pareja adulta que iba a bordo del auto. Afortunadamente, los tres menores que iban con ellos, de 7, 11 y 14 años, sobrevivieron, aunque la mayor continúa internada en terapia intensiva con pronóstico reservado en el Hospital Garrahan.

En diálogo con los periodistas de Telenoche, Cristian explicó que desde entonces asumió el cuidado de sus sobrinos y el rol de sostén para sus padres, quienes habían atravesado recientemente serios problemas de salud: su madre sufrió un accidente cerebrovascular y su padre un infarto. “Tengo que ser fuerte por estas criaturas que quedaron en medio. Tres criaturas que ya no tienen a sus padres”, afirmó.

Una de las situaciones más difíciles para Cristian fue tener que identificar los cuerpos y luego enfrentar a los menores sin poder decirles la verdad en ese momento. “Tuve que mentirles, porque en el momento les tuve que mentir de que los estaban atendiendo, que estaban bien cuando yo ya sabía que habían partido”, relató.

Agustín, de 11 años, y Nehemías, de 7, fueron atendidos en un hospital cercano tras el impacto. Según Cristian, el niño de 11 años solo desea ver a su hermana, pero aún no conoce su verdadero estado. “A Agustín le dijimos que la trasladaron a otro hospital para que esté mejor controlada”, explicó.

Choque en José C. Paz (2)

Sobre el responsable del hecho, Cristian detalló que el velocímetro de la camioneta Amarok quedó marcando 160 km/h, lo que indica que el conductor circulaba a una velocidad extremadamente alta. Además, sostuvo que vecinos y testigos vieron al vehículo circular de forma temeraria durante toda la noche. Las cámaras de seguridad municipales confirmaron que Carballo manejó a alta velocidad por más de 10 cuadras antes del choque.

Cristian también expresó su molestia por la falta de contacto de los familiares del conductor con su familia. “No se conectó nadie con nosotros. Me parece algo muy desalmado porque hay criaturas en el medio. No podés tener un corazón tan duro”, manifestó. Agregó que esperaba una actitud distinta por parte de la madre del conductor: “Sos madre, te tiene que tocar. Podrían haberse acercado a averiguar”.

Para avanzar con el proceso judicial, la familia contrató un abogado y fue citada por la Unidad Funcional de Instrucción N.º 4 de la Fiscalía de San Martín. Cristian, junto con Jonathan, hermano de Eliana, participará en las próximas instancias de la causa. Su objetivo es evitar que el acusado vuelva a conducir. “Voy a pelear para que el registro no se lo den de por vida a este tipo. Este tipo no merece manejar más en su vida”, afirmó.

Reconoció que ninguna acción legal podrá reparar la pérdida sufrida, pero insistió en que es necesario que haya consecuencias. “Sé que por más que él quede detenido, no me va a devolver la vida de mi hermano ni le va a devolver los padres a mis sobrinos. Pero que esto no quede impune”, sostuvo, y concluyó diciendo que hará todo por sus sobrinos: “Ellos van a necesitar de todo ahora. No tienen a sus padres, que eran quienes los sustentaban”.