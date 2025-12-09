Se entregó una subcomisario que se había atrincherado y generó tensión en el Palacio Policial

Una subcomisario de la Policía Científica se atrincheró en el Palacio Policial bajo amenaza de suicidio. El grupo GRIS logró que la mujer se entregará.

La subcomisaría de la Policía Científica amenazó con quitarse la vida en el Palacio Policial de Mendoza

Las alertas dentro de las fuerzas se encendieron cuando una efectivo, subcomisario de la Policía Científica, se atrincheró este martes en el Palacio Policial bajo amenaza de quitarse la vida. La mujer terminó siendo trasladada en ambulancia una vez lograron contenerla.

El edificio policial ubicado sobre calle Belgrano fue rodeado por uniformados del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) para intentar controlar la situación. Los efectivos del grupo de elite no permitieron entrar ni salir a nadie del recinto oficial hasta que se solucionó la crisis.

Fuentes cercanas a esta situación indicaron a MDZ que la uniformada fue recientemente trasladada, pero no estaba de acuerdo con esta decisión, lo que la habría llevado al límite.