Una cámara de seguridad captó el momento en el que se desataron las llamas. Detectaron la sustancia que podría haber causado el incendio.

Se aguardan las grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la empresa Logischem para avanzar en la investigación.

En las últimas horas, se conoció un video del momento en el que ocurrió la explosión en el Parque Industrial de Ezeiza. Cabe destacar que, los peritajes revelaron que había fósforo rojo y sospechan que este habría sido una de las causas del siniestro.

En el video se observa que, pasadas las 20.50, la escena quedó completamente teñida de rojo producto de la explosión.

En la imágen se ve a una persona que estaba caminando por el lugar. Al ver el fuego, comienza a correr. Segundos después, aparece un camión en escena que también huye del lugar rápidamente.

La fiscal Florencia Belloc, titular de la UFI 1 de Ezeiza, se encuentra a la espera de las grabaciones de las cámaras de seguridad internas de la empresa Logischem para avanzar en la investigación por el incendio que destrozó múltiples empresas y afectó parcialmente a otras.