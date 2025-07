Se conoció el prontuario de los que asaltaron al suegro de Nahuel Molina y los detalles son aberrantes

El relato del suegro de Nahuel Molina

“Cuando llegué a la ventana, entró un malviviente todo de negro, me puso un revólver en la cabeza y después entraron tres más”, indicó Occhiuzzi, en diálogo con los medios. “Me pusieron el revólver en la cabeza, me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos adelante mío si no les daba plata”, continuó la víctima.