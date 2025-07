"Pensé que me mataban", el desgarrador relato del suegro de Nahuel Molina tras la violenta entradera

Video: así fue la entradera cometida en Lanús

“Me pusieron el revólver en la cabeza, me pegaron, me dijeron que iban a matar a mis hijos adelante mío si no les daba plata”, continuó la víctima, quien además señaló que los ladrones le dijeron que si no les daba plata lo iban a matar.