Se conocieron los estremecedores detalles de la autopsia a la estudiante atropellada

La autopsia practicada a Eugenia Carril confirmó que la estudiante de 18 años murió por asfixia y un traumatismo encéfalo craneal grave , tras ser atropellada y abandonada en la vía pública en La Plata . El conductor de la camioneta se presentó ante la Policía luego de permanecer casi 48 horas prófugo.

El informe preliminar forense aportó precisión sobre la causa de muerte de la estudiante, quien había sido embestida cuando regresaba a su casa desde la facultad. De acuerdo con fuentes del caso, el impacto le provocó lesiones incompatibles con la vida, que derivaron en su fallecimiento poco después del hecho.

Según trascendió, el conductor involucrado es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y nacionalidad peruana , quien manejaba una Chevrolet Meriva al momento del siniestro. Tras el choque, se dio a la fuga sin asistir a la víctima, lo que agravó su situación judicial .

El sospechoso se presentó voluntariamente el domingo al mediodía en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Plata . La decisión se produjo luego de que se realizaran múltiples allanamientos en domicilios vinculados a él y se reuniera una serie de pruebas que lo comprometían en la causa.

Durante los procedimientos, la policía secuestró la Chevrolet Meriva señalada como el vehículo que atropelló a la joven. La identificación del rodado coincidía con la titularidad atribuida a Guerra Torres, según consta en los registros oficiales.

El vehículo fue hallado estacionado en la zona de 6 y 57, en la ciudad de La Plata, con un fuerte impacto en el parabrisas del lado del conductor. Las pericias iniciales confirmaron daños compatibles con un atropello reciente. Además, se informó que la camioneta está radicada en la provincia de Chubut y acumula reiteradas infracciones de tránsito.

La reconstrucción de la muerte de la estudiante

Una de las pruebas clave en la investigación fueron las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes permitieron reconstruir los últimos movimientos de Eugenia Carril antes del impacto. A las 22.26 del viernes se la observa caminando por la calle 96, mientras que apenas un minuto después aparece en escena la camioneta implicada.

De acuerdo con lo informado por la agencia Noticias Argentinas, el acusado estuvo casi dos días prófugo. Incluso habría concurrido a su lugar de trabajo el sábado por la mañana, pocas horas después del siniestro. También trascendió que solicitó a su empleadora un pago adelantado de un millón de pesos antes de entregarse ante las autoridades.

Intervención judicial

La causa quedó a cargo del fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI N°12 de La Plata, quien deberá indagar al detenido en las próximas horas. El expediente se tramita bajo la órbita de la Justicia penal bonaerense, que determinará la calificación legal del hecho en función de las pruebas reunidas.

En este contexto, la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes. La autopsia, los peritajes sobre el vehículo y las imágenes de las cámaras de seguridad constituyen piezas centrales del proceso judicial.