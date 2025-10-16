Se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia a Gabriela Barrios, quien fue hallada muerta en un pozo ciego

Por el momento, hay un solo detenido por el crimen de la joven de 20 años. Se trata de Jesús Salvatierra, el dueño de la casa donde fueron hallados los restos de la joven.

En las últimas horas, se dieron a conocer los estremecedores resultados de la autopsia al cuerpo de Gabriela Araci Barrios, la joven de 20 años que fue hallada muerta dentro de un pozo ciego. Por el momento, hay un solo detenido por el crimen de Barrios.

Según detalló el informe del Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF), Gabriela murió por asfixia mecánica manual. A su vez, la necropsia confirmó que la víctima presentaba múltiples golpes, especialmente en la zona de la cabeza.

Además, el informe señaló que Gabriela fue asesinada entre las 14 y las 17 del domingo. Sin embargo, su cuerpo fue hallado 24 horas después. La causa se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Soto y está caratulada como “homicidio agravado”.

Quién es el único detenido El cuerpo de Gabriela fue hallado en una casa ubicada en el barrio Sur, Chaco. Allí, los efectivos encontraron una bolsa de arpillera amarilla dentro de un pozo cloacal. En el interior de la bolsa, se encontraba el cuerpo parcialmente desnudo de la joven.

femicidio chaco El lugar donde hallaron los restos de Gabriela. X Tras el aberrante hallazgo, los agentes detuvieron al dueño de la casa donde encontraron los restos de la joven, quien fue identificado como Jesús Salvatierra. El hombre habría sido la última persona con quien fue vista Gabriela. Según trascendió, Salvatierra presentaba heridas compatibles con lo que sería un intento de defensa realizado por la víctima.