San Telmo: robó un violín de más de 100 años, lo detuvieron y tuvo que devolverlo

El violín que le habían robado al músico Guillermo Olguín fue recuperado en las últimas horas por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Abasto , donde también se detuvo a uno de los presuntos autores del robo que tuvo lugar días atrás en San Telmo .

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la División Investigación Comunales 1 Sur , quienes localizaron al acusado tras una serie de tareas de vigilancia, análisis de registros fílmicos y verificación de antecedentes.

Los peritajes realizados sobre las imágenes obtenidas en el lugar del hecho fueron fundamentales para identificar al sospechoso. Según informaron fuentes del caso, se trató de un análisis de video forense efectuado por la Policía Científica , que permitió confirmar características físicas del acusado y su participación directa en el episodio.

Con esos datos, y tras verificar antecedentes penales, los investigadores accedieron a un domicilio vinculado al imputado, un hombre de 33 años y de nacionalidad peruana.

Una vez montado el dispositivo de vigilancia, se aguardó a que el hombre se presentara en la vivienda ubicada en la calle Anchorena al 500 . Fue entonces que los efectivos lo identificaron en la vía pública e intervinieron para demorar su ingreso y detenerlo.

Luego del operativo, el compañero de cuarto del acusado hizo entrega del violín robado, que se encontraba en el interior del inmueble. El instrumento fue secuestrado por los efectivos policiales y puesto a resguardo para su posterior restitución.

¿Cómo fue la denuncia por el robo del violín?

El hecho había sido difundido por el propio músico en sus redes sociales, donde mostró el momento del robo captado por las cámaras de seguridad de una confitería de San Telmo. La visibilidad del caso permitió una rápida actuación policial en coordinación con el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con el parte oficial, la denuncia inicial daba cuenta del robo de un violín Militelo de 1916, acompañado por tres arcos, todo guardado en un estuche rígido de color negro.