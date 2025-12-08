Salvaje golpiza en Neuquén: volvían del boliche, discutió con su novia y le fracturó la cara

Una mujer fue brutalmente golpeada por su pareja en Chos Malal y terminó hospitalizada. El juez determinó que el agresor quede en libertad.

La fiscalía apelará la decisión de que el acusado siga en libertad luego de atacar a su novia.

El violento episodio de violencia de género se vivió este fin de semana en la localidad de Chos Malal, ubicada al norte de la provincia de Neuquén, después de que una pareja regresará de bailar y, tras una discusión, el hombre atacara a su novia. La joven resultó herida de gravedad con varias fracturas en su cara.

Según informaron, la chica debió ser trasladada a un hospital con la mandíbula fracturada, la nariz rota y varias heridas en su cara. En el nosocomio confirmaron que además de la fractura de nariz, sufrió una fractura en el maxilar izquierdo y la cara interna del maxilar. Además, una vez en el centro médico, la joven advirtió que su novio la amenazó de muerte mientras la golpeaba.

De todas formas, si bien el hombre fue imputado, aún continúa en libertad. En diálogo con el medio LM Neuquén, la fiscal a cargo del caso, Natalia Rivera, comentó que este hecho fue de "extrema violencia".

El joven que agredió a su novia fue acusado por la fiscalía de lesiones graves agravados por el vínculo y por media violencia de género, junto con amenazas simples.

El novio sigue en libertad después del hecho de violencia Este domingo se realizó la audiencia para determinar la detención del agresor, donde la fiscal pidió que quede detenido, ya que existe riesgo para la integridad de la víctima. De todas formas, el juez Juan Pablo Balderrama rechazó dicho pedido.