Salvaje batalla campal: alumnos y padres se agarraron a las piñas en un colegio

La batalla campal que involucró padres, alumnos y hasta la Policía, fue registrada por los testigos.

Una brutal batalla campal tuvo como protagonistas a padres y alumnos de un colegio de Córdoba. La violenta secuencia fue registrada por testigos. Efectivos de la Policía debieron intervenir para frenar la pelea.

La salvaje pelea ocurrió el lunes al mediodía, en una escuela del barrio Villa Urquiza. Allí, durante los festejos por el Día del Estudiante, varios alumnos de quinto y sexto año se agarraron a las piñas durante un partido de fútbol.

“Hubo una pelea en un partido de fútbol y se sumó gente de otros cursos. Para separarlos, los encerraron en diferentes aulas”, contó un testigo, en diálogo con El Doce.

Los padres se enteraron del violento hecho y fueron a buscar a sus hijos. Sin embargo, cuando llegaron al establecimiento no los dejaron entrar y la situación se salió de control.