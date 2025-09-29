Robos, vehículos secuestrados y una curiosa arma sustraída en varios operativos

Personal de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) efectuó intervenciones en distintas partes del Gran Mendoza . Como resultado, se recuperaron vehículos robados, se frustraron robos y se detuvo a un sujeto que poseía un arma de fuego casera, entre otras cosas.

Las calles del departamento guaymallino fueron el sitio de una serie de variados delitos. Primero, un hombre de 38 años fue detenido al constatarse que circulaba en una motocicleta con documentación falsa, dominio adulterado y modificaciones. Ante esto se aplicó su detención en el cruce de las calles Reconquista Norte y Costanera.

Un hecho similar tuvo lugar entre el bulevar Avellaneda y la calle Julio Argentino Roca, allí se retuvo una motocicleta Corven Hunter 150 que transitaba sin seguro ni placa de dominio

Otro sujeto, de 27 años, también fue detenido luego de ser apuntado como el autor del robo de un cartel lumínico de un kiosco entre las calles Teniente Ibáñez y Capilla Nieve.

Luego, efectivos de la UAP recuperaron un automóvil Volkswagen Polo que contaba con una denuncia por hurto en la intersección de la calle Dorrego con la Lateral Sur del Acceso Este.

En el barrio Belgrano, se detuvo a dos hombres tras una breve persecución en una finca de la zona. Uno de los dos sujetos, de 33 años, fue hallado escondido en una cuneta con un revolver sin numeración.

pisto

Recuperación y secuestro de vehículos en Las Heras

Dos rodados fueron retirados de circulación por los efectivos de prevención. Primero, un automóvil Ford Focus, que era manejado por un hombre de 55 años, fue secuestrado tras conocerse que no contaba con el seguro obligatorio ni tarjeta identificatoria por las calles General Paz y Martín Zapata.

Luego, en el cruce de las calles Los Abetos y Massera, se efectuó el secuestro de una motocicleta Motomel 110 con patente falsa y pedido de secuestro vigente por un robo.

motomel

Secuestro de municiones en Godoy Cruz

Un joven de 20 años fue detenido mientras circulaba en una motocicleta Yamaha FZ150 por la intersección de las calles Sarmiento y Bernardo Ortiz. Al momento de efectuar la requisa, los uniformados de la UAP notaron que el joven llevaba consigo 5 municiones de una pistola calibre 9 milímetros. El sujeto quedó detenido.