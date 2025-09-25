Impactante robo: 25 hombres enmascarados asaltaron una joyería en California

En las últimas horas, se viralizó un video en el que un grupo de 25 hombres enmascarados realiza un robo millonario en la joyería Heller, ubicada en City Center Bishop Ranch, San Ramón, California . Como resultado, los asaltantes se llevaron mercancía por un valor aproximado de un millón de dólares.

Según las imágenes que se difundieron, un grupo de 25 hombres entró rápidamente a la joyería . Todos estaban encapuchados y la mayoría llevaba armas, con las que apuntaron probablemente al personal.

Otros llevaban martillos y picos con los que rompieron las vitrinas donde se exhibían las joyas, las cuales guardaron en bolsas. El violento robo fue cometido en unos pocos minutos y los delincuentes se retiraron del local a toda velocidad.

La policía señaló que el ataque fue bien planeado, probablemente con días de antelación, y que los responsables lograron llevarse prácticamente toda la mercancía del establecimiento.

Según medios locales, hasta ahora, siete personas han sido arrestadas, incluidos tres adultos y un menor en Oakland, con apoyo de la policía local, mientras que otros tres adultos también fueron detenidos en investigaciones posteriores.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer la participación de todos los implicados y recuperar la mercancía robada.