Robo y persecución en el Microcentro: detuvieron a un ladrón luego de seguirlo con las cámaras de seguridad

El operativo policial ocurrió en la intersección de las calles Lavalle y Cerrito, en el microcentro porteño. El objeto sustraído logró ser recuperado.

Un joven de 22 años fue arrestado en el microcentro porteño luego del robo de una cadenita a mano alzada en la vía pública. El hecho fue detectado por el sistema de videovigilancia del Centro de Monitoreo Urbano, lo que permitió una intervención policial inmediata y la recuperación del objeto sustraído.

El episodio ocurrió este lunes a la tarde en la intersección de las calles Lavalle y Cerrito, un sector de circulación constante de peatones y vehículos. Desde la sala de monitoreo, un operador observó a través de las cámaras de seguridad el momento en que un individuo sustrajo una cadenita de la muñeca de una persona que transitaba por el lugar. Tras advertir la situación, se emitió una alerta al personal policial que patrullaba la zona.

Con los datos aportados por el operador, entre ellos las características físicas del sospechoso y la dirección de huida, efectivos motorizados de la Policía de la Ciudad iniciaron un operativo de búsqueda. El seguimiento concluyó en la avenida Pellegrini al 500, donde el individuo fue interceptado e identificado.

Mirá el video del operativo en Microcentro Robo Persecución Microcentro Durante la requisa, los agentes hallaron entre sus pertenencias una cadenita dorada de aproximadamente 15 centímetros de largo, coincidente con la descripción del objeto denunciado. El elemento fue secuestrado de manera preventiva y posteriormente restituido a la persona damnificada, de acuerdo con el parte policial.

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 49. La titular del juzgado ordenó la detención del imputado y dispuso el secuestro del objeto recuperado, además de las actuaciones procesales de rigor. La causa quedó encuadrada como robo, conforme a lo establecido por el Código Penal.