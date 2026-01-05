Dos argentinos fueron detenidos en Copacabana por robo: qué se llevaron

Las cámaras de seguridad del supermercado captaron el momento en el que los argentinos escondieron los productos entre su ropa.

Un nuevo hecho delictivo fue protagonizado por dos argentinos en un supermercado de Copacabana, Río de Janeiro. Las cámaras de seguridad captaron el intento de robo. La Policía de Brasil capturó a los sospechosos antes de que salieran del establecimiento.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en el que los argentinos escondieron entre su ropa botellas de whisky importado y productos de lujo. La maniobra fue advertida por los empleados del local, quienes dieron aviso a la Policía.

Los efectivos capturaron a los sospechosos antes de que se fueran del supermercado sin pagar. Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 12ª de Copacabana y se les imputaron cargos formales por hurto agravado. En estos momentos, se encuentran a disposición de la Justicia brasileña.

Más detenidos por robo en Copacabana En el marco del Operativo Contraestafa, un despliegue policial destinado a combatir robos y estafas contra comercios de la zona sur carioca, ya fueron detenidas 14 personas por distintos delitos.