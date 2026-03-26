Robó una cartera en la Quinta Sección y fue detenido con un "tackle" de un preventor

El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Mendoza.

Un hombre que robó una cartera de un auto estacionado fue detenido este jueves por preventores y policías tras una persecución en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. El delincuente terminó siendo reducido por un agente municipal mediante un “tackle”.

El incidente quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la Ciudad de Mendoza. Preventores y agentes de la policía detuvieron a un hombre que había robado una cartera de un vehículo que se encontraba estacionado.

Robo en Ciudad de Mendoza En un patrullaje de rutina, preventores observaron a un sujeto en situación sospechosa, tanteando un vehículo en calle Belgrano. Desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia se observó cuando el sujeto ingresa finalmente al auto, sacando una cartera color verde con un monedero, documentación y unos anteojos.