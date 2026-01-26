Robo de cobre: los detuvieron con 20 metros de cables arrancados en Luján de Cuyo

Dos ladrones quedaron detenidos tras ser sorprendidos con 20 metros de cables en su poder arrancados de una casa abandonada en Luján de Cuyo.

Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó sobre el robo del cableado eléctrico en una casa abandonada en Luján de Cuyo. Los sujetos fueron detenidos mientras se llevaban más de 20 metros de cables, presuntamente con la intención de vender el cobre de los mismos.

Los efectivos policiales se dirigieron a la vivienda afectada, ubicada sobre calle Olavarría, tras el llamado de un vecino que observó a dos sujetos arrancando los cables del inmueble. El cableado sustraído fue arrancado de la bomba de pozos de la Bodega Stellium, complejo donde está situada la casa en cuestión.

Detención y secuestro de los cables De esta manera, los uniformados llegaron a la zona y aprehendieron rápidamente a los ladrones, dos hombres de 21 y 31 años, el mayor de los dos con antecedentes.