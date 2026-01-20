"Robate el cielo, chispita": la desgarradora despedida al nene que murió en un enfrentamiento con la Policía

Este martes por la madrugada, un nene de 12 años, identificado como Uriel Alejandro Giménez, murió tras enfrentarse a tiros con la Policía en el partido bonaerense de Tres de Febrero. En las últimas horas, familiares y amigos del menor compartieron una serie de mensajes de despedida en sus redes sociales.

En Instagram, los allegados de Giménez compartieron una serie de fotos con el hashtag #uriporsiempre. “Mi amor, me dejaste destrozada. Te amo por el resto de mi vida. Descansa en paz”, publicó su hermana.

“Robate el cielo, chispita”, comentaron en un video. En dichas imágenes se observaba al chico empuñando distintas armas de fuego.

Nene Policía Tres de Febrero X Cómo fue el enfrentamiento La terrible secuencia comenzó cuando personal de la Policía intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno Van Fire. Ante la presencia de los agentes, los sospechosos se dieron a la fuga y se dio inicio a una persecución.

Los ocupantes del vehículo efectuaron disparos contra el personal policial, por lo que se desató un enfrentamiento armado en plena vía pública. Dos de los ocupantes del vehículo descendieron y escaparon a pie. Dentro del automóvil, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida del menor, junto con casquillos vacíos de las balas. Minutos después, personal del SAME acudió al lugar y constató el fallecimiento del chico, que presentaba heridas de arma de fuego.